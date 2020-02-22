HBO підтвердив вихід нового епізоду серіалу Друзі

Актори серіалу Друзі знімуться в спеціальному епізоді серіалу, який вийде на стрімінговій платформі HBO Max.
Дата виходу нової серії намічена на травень 2020 року.
Спеціальний епізод буде знятий без сценарію.
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– Це сталося! – написала Дженніфер Еністон в Instagram.
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У шоу знімуться всі виконавці головних ролей: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт ЛеБлан, Метью Перрі і Девід Швіммер.
У число продюсерів увійдуть творці серіалу Девід Крейн і Марта Кауффман.
Раніше всі артисти і шоураннер категорично заперечували можливість зйомок 11 сезону Друзів.
Джерело: WarnerMedia