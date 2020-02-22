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HBO підтвердив вихід нового епізоду серіалу Друзі

Актори серіалу Друзі знімуться в спеціальному епізоді серіалу, який вийде на стрімінговій платформі HBO Max.

Дата виходу нової серії намічена на травень 2020 року.

Спеціальний епізод буде знятий без сценарію.

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– Це сталося! – написала Дженніфер Еністон в Instagram.

 

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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)


У шоу знімуться всі виконавці головних ролей: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт ЛеБлан, Метью Перрі і Девід Швіммер.

У число продюсерів увійдуть творці серіалу Девід Крейн і Марта Кауффман.

Раніше всі артисти і шоураннер категорично заперечували можливість зйомок 11 сезону Друзів.

Джерело: WarnerMedia

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