Хто поїде на Євробачення 2020 від України

В Україні завершився національний відбір на Євробачення 2020, за підсумками якого стало відомо, хто поїде на міжнародний пісенний конкурс.

Переможцем нацвідбору став гурт Go-A, який тепер представлятиме Україну на Євробаченні 2020 у Роттердамі.

Результати голосування суддів:

KRUTЬ – 5

Jerry Heil -1

Go-A- 6

David Axelrod – 3

KHAYAT – 4

TVORCHI – 2

Результати голосування глядачів:

KRUTЬ – 4

Jerry Heil -1

Go-A – 6

David Axelrod – 2

KHAYAT – 5

TVORCHI – 3

Читайте: Фінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

Нагадаємо, у 2019 році Україна не брала участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Тоді на нацвідборі перемогла співачка Maruv з піснею Siren Song, проте в Ізраїль вона так і не поїхала.

До слова, багатьох українців тоді обурив факт, що Україну представляти поїде артистка, яка відкрито гастролює в РФ і не збирається відмовлятися від цього. Після національного відбору пішли юридичні процедури, тоді й виявилося, що права на трек Siren Song належать російському лейблу, який не планує їх передавати НСТУ, а потім Європейському мовнику. Ця процедура стандартна для всіх учасників конкурсу.

Також Maruv зазначила, що її не до кінця влаштовує контракт з НСТУ.

Решта учасників національного відбору відмовилися їхати на Євробачення замість Maruv.

Тепер відповідно до нових правил, учасником нацвідбору на Євробачення 2020 в Україні може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території Росії з 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.

Раніше Факти ICTV публікували всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення.