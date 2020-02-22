Хто поїде на Євробачення 2020 від України

В Україні завершився національний відбір на Євробачення 2020, за підсумками якого стало відомо, хто поїде на міжнародний пісенний конкурс.
Переможцем нацвідбору став гурт Go-A, який тепер представлятиме Україну на Євробаченні 2020 у Роттердамі.
Результати голосування суддів:
- KRUTЬ – 5
- Jerry Heil -1
- Go-A- 6
- David Axelrod – 3
- KHAYAT – 4
- TVORCHI – 2
Результати голосування глядачів:
- KRUTЬ – 4
- Jerry Heil -1
- Go-A – 6
- David Axelrod – 2
- KHAYAT – 5
- TVORCHI – 3
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Нагадаємо, у 2019 році Україна не брала участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Тоді на нацвідборі перемогла співачка Maruv з піснею Siren Song, проте в Ізраїль вона так і не поїхала.
До слова, багатьох українців тоді обурив факт, що Україну представляти поїде артистка, яка відкрито гастролює в РФ і не збирається відмовлятися від цього. Після національного відбору пішли юридичні процедури, тоді й виявилося, що права на трек Siren Song належать російському лейблу, який не планує їх передавати НСТУ, а потім Європейському мовнику. Ця процедура стандартна для всіх учасників конкурсу.
Також Maruv зазначила, що її не до кінця влаштовує контракт з НСТУ.
Решта учасників національного відбору відмовилися їхати на Євробачення замість Maruv.
Тепер відповідно до нових правил, учасником нацвідбору на Євробачення 2020 в Україні може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території Росії з 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.
Раніше Факти ICTV публікували всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення.