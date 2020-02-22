У Києві відгриміли два півфінали національного відбору на Євробачення 2020. Згідно з правилами конкурсу, у фінал пройшли по три конкурсанта з кожного, які набрали найбільшу кількість балів за результатами голосування глядачів та оцінок суддів.
Варто зазначити, що у 2020 році журі та глядачі практично не мали сильних розбіжностей в оцінках. Так, співачка KRUTЬ та гурт TVORCHI отримали максимальні бали – по 16.
Читайте: Відбір на Євробачення 2020: хто повинен представляти Україну (ГОЛОСУВАННЯ)
Хто пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення 2020:
KRUTЬ
Jerry Heil
GO-A
David Axelrod
KHAYAT
TVORCHI
Хто має представляти Україну на Євробаченні? Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
Раніше Факти ICTV публікували всі
, з якими конкурсанти змагаються за поїздку на міжнародний пісенний конкурс у Роттердам. пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020
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