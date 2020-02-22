Співак KHAYAT у фіналі нацвідбору Євробачення 2020 заспівав нову композицію Call for Love. Виконавець вже вдруге бере участь у нацвідборі.
За словами співака, його робота стала великим кроком до руйнування внутрішніх бар’єрів як композитора, адже пісня отримала нове звучання.
– Я повернувся заради глядача, – сказав співак про своє повернення.
Генеральний продюсер радіо холдингу ТАВР Медіа Віталій Дроздов сказав, що виступ співака KHAYAT був більш якісним за минулорічний номер.
– Хороший номер, гарний виступ. Мене турбує одне, на тебе добре реагують підлітки, в основному вони цінують няшність.
Я дуже сподіваюся, що це занепокоєння буде оманливим. Удачі вам і будьте обережні, – підкреслив він.
Тіна Кароль своїм коментарем розчулила співака.
– Ти став сміливішим, ти рухався, ти вів публіку за собою. Я пишаюся, що ми працювали разом. Ти показує крутий рівень, – сказала Кароль.
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До слова, у другому півфіналі нацвідбору 2020 члени журі похвалили KHAYAT за пісню, але розкритикували постановку.
Раніше Факти ICTV публікували усі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020.