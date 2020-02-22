На офіційному Youtube-каналі української співачки Alyona Alyona з’явилася нова пісня під назвою Коли ховають молодих.

Співачка розповіла, що її попросили написати трек присвячений пам’яті 15 річного хлопця Дані Дідика, який загинув під час теракту у 2015 році.

І тоді вона згадала, як багато бачила втрат у своєму житті, найболючішими серед яких були похорони молодих.

Читайте: Жалі: Джамала і Alyona Alyona презентували пісню і кліп

– Трек Коли ховають молодих — це ода пам’яті всім юнакам та юначкам, чиї смерті мені довелося пережити та про які мені довелося дізнатися. Це найстрашніше та найтяжче, що може бачити світ, – написала під відео Alyona Alyona.

Ця пісня повинна нагадувати про всіх людей, чиє життя закінчилося занадто рано.

Раніше Alyona Alyona представила кліп на пісню Дикі танці, який зняли у стилі популярної серії відеоігор Grand Theft Auto.

Відео: alyona alyona