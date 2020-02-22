Квентін Тарантіно став батьком у 56 років

56-річний режисер Квентін Тарантіно та його 36-річна дружина Даніела Пік стали батьками.

Пік народила Тарантіно сина 22 лютого в одному з госпіталів міста Тель-Авів, що в Ізраїлі.

Наразі режисер не підтвердив інформацію про народження дитини.

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Тарантіно і Пік зіграли весілля у листопаді 2018 року. Ані режисер, ані ізраїльська співачка не були одружені раніше.

Церемонія відбулася в американському місті Лос-Анджелес, проте вона проводилася у традиційному єврейському стилі.

Нагадаємо, у серпні 2019 року журналісти повідомили про вагітність Даніели Пік, а згодом Квентін Тарантіно підтвердив зазначену інформацію.

Тоді режисер розповідав, що дружина на сьомому небі від щастя, а він отримує задоволення лише від одного погляду на неї.

Нещодавно Тарантіно заявив, що народження дитини надихне його на те, щоб навчитися чогось нового.

Джерело: The Jerusalem Post