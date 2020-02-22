Вокалістка гурту Go-A, який перміг у національному відбору на Євробачення 2020, Катерина Павленко розповіла, що працювала моделлю для того, щоб мати можливість займатися музикою.

Інший учасник групи Тарас Шевченко працював в офісі.

Також він розповів, що зараз працює в студії звукозапису, а Катя керує хором ветеранів.

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– Для того, щоб займатися музикою, потрібно брати десь гроші, тому що займатися музикою – це недешево. Я взагалі моделлю працювала. Просто ці всі гроші ми намагалися зібрати. І тоді, коли наші друзі йшли кудись тусити або купували собі якийсь одяг або якісь там штуки, то ми це все вкладали в музику і для нас це було найважливіше, – розповіла Павленко.

Раніше Факти ICTV публікували біографію гурту Go-A – представника України на Євробачення 2020 року, яке пройде в Роттердамі (Нідерланди).