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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Найсексуальніший образ Тіни Кароль на відборі Євробачення 2020 (ГОЛОСУВАННЯ)

В Україні проходить фінал національного відбору на Євробачення 2020. У складі журі засідає українська співачка та колишня учасниця міжнародного пісенного конкурсу – Тіна Кароль.

Традиційно вона вражає публіку своїми елегантними образами. Для першого півфіналу Кароль вибрала total white образ, з’явившись на сцені в атласній сукні від українського дизайнера BEVZA.

У другому півфіналі співачка похизувалася чорним платтям, яке ідеально підкреслювало її фігуру, а для фіналу Кароль підготувала дещо особливе – чорну сукню з глибоким декольте.

Українська артистка завжди закохувала у себе глядачів, одягаючи елегантні вбрання, тому Факти ICTV підготували голосування з трьома образами Тіни Кароль, аби обрати найкращий.

Читайте: Фінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

Раніше Факти ICTV публікували усі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020.

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