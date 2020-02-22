У національному відборі на Євробачення 2020 здобула перемогу група GO-A, яка таким чином отримав право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.
GO-A – український гурт, який поєднує у своїй творчості український автентичний вокал, танцювальні біти та африканські барабани.
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До слова, група набрала максимальну кількість балів за результатами оцінювання журі та голосування глядачів – 12.
Одразу після їх виступу Андрій Данилко проголосив кращими та своїми фаворитами, а Віталій Дроздов зазначив, що на сцені була магія.
Раніше Факти ICTV публікували повні результати національного відбору на Євробачення 2020.
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