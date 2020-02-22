Оргкомітет національного відбору на Євробачення 2020 оголосив список учасників, які змагатимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.
Перший півфінал відбору пройшов 8 лютого, а другий – 15 лютого. Фінал відбудеться 22 лютого.
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Факти ICTV пропонують ознайомиться з усіма піснями учасників національного відбору на Євробачення 2020 на Україні.
Assol – Save it
Cloudless – Drown me down
Fo Sho – BLCK SQR
Garna – Who we are?
GIO – Feeling so lost
Go-A – Соловей (фіналісти)
Jerry Heil – Vegan (фіналістка)
MoonZoo – Maze
TVORCHI – Bonfire (фіналісти)
Олександр Порядинський – Savior
Гурт [О] – Там, куди я йду
Девід Аксельрод – Horizon (фіналіст)
Катя Chilly
KRUTЬ — 99 (фіналістка)
Еліна Іващенко – Get up
KHAYAT – Call for love (фіналіст)
15 лютого пройшов другий півфінал відбору на Євробачення 2020 року, в якому виступили вісім учасників. За результатами глядацького та суддівського голосування далі пройшли три конкурсанта. Повний список фіналістів відбору на Євробачення 2020 виглядає так: KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI.