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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020

Оргкомітет національного відбору на Євробачення 2020 оголосив список учасників, які змагатимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Перший півфінал відбору пройшов 8 лютого, а другий – 15 лютого. Фінал відбудеться 22 лютого.

Читайте: Финал отбора на Евровидение 2020 от Украины онлайн

Факти ICTV пропонують ознайомиться з усіма піснями учасників національного відбору на Євробачення 2020 на Україні.

Assol – Save it

Cloudless – Drown me down

Fo Sho – BLCK SQR

Garna – Who we are?

GIO – Feeling so lost

Go-A – Соловей (фіналісти)

Jerry Heil – Vegan (фіналістка)

MoonZoo – Maze

TVORCHI – Bonfire (фіналісти)

Олександр Порядинський – Savior

Гурт [О] – Там, куди я йду

Девід Аксельрод – Horizon (фіналіст)

Катя Chilly

KRUTЬ — 99 (фіналістка)

Еліна Іващенко – Get up

KHAYAT – Call for love (фіналіст)

15 лютого пройшов другий півфінал відбору на Євробачення 2020 року, в якому виступили вісім учасників. За результатами глядацького та суддівського голосування далі пройшли три конкурсанта. Повний список фіналістів відбору на Євробачення 2020 виглядає так: KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI.

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