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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Порядок виступу учасників у фіналі відбору на Євробачення 2020

В Україні відгриміли два півфінали національного відбору на Євробачення 2020. За їх результатами із 16 учасників лише шість потрапили у фінал.

До слова, варто зазначити, що цього року журі та глядачі голосували практично в унісон. Так, у першому півфіналі 16 балів отримала співачка KRUTЬ, а в другому – гурт TVORCHI.

Після другого півфіналу відбору на Євробачення 2020 ведучий шоу Сергій Притула запросив усіх фіналістів на сцену, де і провели жеребкування на порядок виступів.

Читайте: Нацвідбір на Євробачення 2020: як пройшов другий півфінал

Порядок виступу учасників у фіналі відбору на Євробачення:

  1. KRUTЬ
  2. Jerry Heil
  3. GO-A
  4. David Axelrod
  5. KHAYAT
  6. TVORCHI

Хто має представляти Україну на Євробаченні?

Результати

Раніше Факти ICTV за результатами першого півфіналу публікували, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020.

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