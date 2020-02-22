В Україні відгриміли два півфінали національного відбору на Євробачення 2020. За їх результатами із 16 учасників лише шість потрапили у фінал.
До слова, варто зазначити, що цього року журі та глядачі голосували практично в унісон. Так, у першому півфіналі 16 балів отримала співачка KRUTЬ, а в другому – гурт TVORCHI.
Після другого півфіналу відбору на Євробачення 2020 ведучий шоу Сергій Притула запросив усіх фіналістів на сцену, де і провели жеребкування на порядок виступів.
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Порядок виступу учасників у фіналі відбору на Євробачення:
- KRUTЬ
- Jerry Heil
- GO-A
- David Axelrod
- KHAYAT
- TVORCHI
Хто має представляти Україну на Євробаченні?
Раніше Факти ICTV за результатами першого півфіналу публікували, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020.
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