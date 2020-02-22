В Україні відгриміли два півфінали національного відбору на Євробачення 2020. За їх результатами із 16 учасників лише шість потрапили у фінал.

До слова, варто зазначити, що цього року журі та глядачі голосували практично в унісон. Так, у першому півфіналі 16 балів отримала співачка KRUTЬ, а в другому – гурт TVORCHI.

Після другого півфіналу відбору на Євробачення 2020 ведучий шоу Сергій Притула запросив усіх фіналістів на сцену, де і провели жеребкування на порядок виступів.

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Порядок виступу учасників у фіналі відбору на Євробачення:

KRUTЬ Jerry Heil GO-A David Axelrod KHAYAT TVORCHI

Хто має представляти Україну на Євробаченні? KRUTЬ

Jerry Heil

Go-A

Tvorchi

KHAYAT

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Раніше Факти ICTV за результатами першого півфіналу публікували, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020.