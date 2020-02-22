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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Притула, викликай пожарку! Сердючка відкрила фінал відбору на Євробачення

22 лютого в ефірі фінальної частини національного відбору на пісенний конкурс Євробачення 2020, виступила легендарна зірка української естради Вєрка Сердючка.

Зі словами, Притула, викликай пожарку артистка відкрила своїм виступом прямий ефір нацвідбору, заспівавши попурі.

Спершу Сєрдючка заспівала пісню Dancing Lasha Tumbai, потім виконала шматочок композиції А я не знаю почему, а ты мне нравишься. Третьою стала пісня Make It Rain Champagne.

Вєрка Сердючка і мама випили на сцені шампанське та побажали учасникам нацвідбору успіху!

На запитання Сергія Притули, чому Вєрка Сердючка не їде на Євробачення, вона відповіла:

– Вєрка хоче – Данилко протестує.

Читайте: Фінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

 

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@v_serduchka відкриває фінал національного відбору🔥

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Раніше Факти ICTV публікували усі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020.

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