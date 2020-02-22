22 лютого в ефірі фінальної частини національного відбору на пісенний конкурс Євробачення 2020, виступила легендарна зірка української естради Вєрка Сердючка.

Зі словами, Притула, викликай пожарку артистка відкрила своїм виступом прямий ефір нацвідбору, заспівавши попурі.

Спершу Сєрдючка заспівала пісню Dancing Lasha Tumbai, потім виконала шматочок композиції А я не знаю почему, а ты мне нравишься. Третьою стала пісня Make It Rain Champagne.

Вєрка Сердючка і мама випили на сцені шампанське та побажали учасникам нацвідбору успіху!

На запитання Сергія Притули, чому Вєрка Сердючка не їде на Євробачення, вона відповіла:

– Вєрка хоче – Данилко протестує.

Читайте: Фінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

View this post on Instagram @v_serduchka відкриває фінал національного відбору🔥 A post shared by Eurovision Ukraine (@eurovision.ua) on Feb 22, 2020 at 9:08am PST

Раніше Факти ICTV публікували усі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020.