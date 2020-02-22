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Тіна Кароль оголила талію в зухвалому образі на відборі на Євробачення

Для фіналу національного відбору на Євробачення 2020 суддя шоу, співачка Тіна Кароль обрала елегантну, чорну сукню.

Пікантності образу додають тонкі бретелі на платті та виточки на талії.

Читайте: Фінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

Крім того, мабуть, головною прикрасою є пишний бюст співачки, який вона часто демонструє у сукнях з глибоким декольте.

Образ Тіни Кароль на фіналі національного відбору на Євробачення 2020

Раніше Факти ICTV публікували пісні всіх учасників нацвідбору на Євробачення 2020.

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