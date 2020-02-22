KRUTЬ – українська співачка, яка виконує авторську музику в стилі інді-соул з нотами бандури. У фіналі нацвідбору на Євробачення артистка виступила першою, заспівавши для глядачів композицію 99.

Усі іноземці захоплюються звучанням української бандури та запитують у співачки як називається цей музичний інструмент. Про бандуру KRUTЬ каже, що цей інструмент співає про Україну, тому вона хоче представляти нашу країну у фіналі Євробачення.

У фіналі співачка вперше виконала пісню стоячи, бо у попередніх номерах вона співала сидячи.

Судді відзначили, що таке виконання пісні було більш цікавим та дало виконавиці більше свободи. Тіна Кароль похвалила співачку за таке чуттєве виконання.

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Двомовну пісню 99 Марина Круть написала спеціально для участі у Нацвідборі Євробачення-2020. Її композиція це особиста історія співачки, яка насправді про всіх.

– Часто на шляху зустрічаються падіння, та якщо ти впав один раз, то маєш 99 причин піднятись та іти далі до своєї мети, – говорить KRUTЬ.

У півфіналі національного відбору на Євробачення 2020 вона набрала найбільшу кількість балів – 16.

Раніше Факти ICTV публікували усі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020.