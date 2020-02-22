Гурт Go-A у фіналі нацвідбору на Євробачення 2020 заспівав пісню Соловей. Творчість гурту – це мікс українського народного вокалу, сучасних танцювальних бітів, африканських барабанів та потужного гітарного драйву.

Пісня про те, що наше життя сповнене різного досвіду, не завжди приємного, але у будь-якій ситуації потрібно озброюватися оптимізмом.

Після виконання пісні Соловей Данилко зізнався, що цей гурт є його фаворитом серез усіх учасників.

– Хочу сказати правду – я вважаю (я серйозно), ви найкращі! З першого півфіналу ви для мене фаворити. Україна так раніше не була представлена ніколи. Це не моя музика, але я сиджу і отримую задоволення. І образ дивний, як я люблю, – сказав Андрій Данилко.

Свою прихильність висловила і Тіна Кароль.

– Ви сьогодні розірвали зал. Ще нікому так не аплодували! Сьогодні ви на цій сцені розквітли. У вас нереальний голос і вокал. Коли ви звучите, у вашому голосі співають всі наші покоління. Ви зовсім не стандарт. На нацвідборі можете виявитися темною конячкою, – зазначила співачка.

Дроздов сказав, що цей виступ був магією на сцені.

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Раніше Факти ICTV публікували усі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020.