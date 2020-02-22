Jerry Heil випустила пісню Vegan, з якою боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні в Роттердамі.

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Співачка виступить у фіналі відбору на Євробачення 2020 року, який відбудеться 22 лютого, проте під яким номером стане відомо за результатами жеребкування після другого півфіналу.

Про що співає Jerry Heil у пісні Vegan, дізналися Факти ICTV.

Текст і переклад пісні Vegan – Jerry Heil

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Vegan Веган I bet ur mother wouldn’t like me

She cooks paella I don’t like meat

That’s how it began

I bet ur father wouldn’t get it

Why am I seatin eatin carrot

That’s cause I’m vegan vegan Твоя мама точно мене не зрозуміє

Вона готує нам паелью, а я не їм м’яса

Ось так все почалося, почалося

Твій тато точно не допетрає

Чого це я сиджу жую моркву

А я просто веган, веган Oooooooooh

Shoot me shoot me w/ ur jokes

Detox tea at 5 o’clock

Ok Ооо-оо-оо

Давай-давай, стріляй своїми жартами

Про мої детокс 5 o’clock чаї

Ок Baby cause I’m vegan

I can’t even call u honey

Every time we’re having beef is my little suicide

Vegan

Give ruccola Take my money

Cause the grass is always greener on the other side Та бо я просто веган

Так що наш місяць не зможе бути медовим

Кожен раз коли ми собачимося, мене коробить

Веган

Дайте руколу, візьміть мої гроші

Хоч у сусіда трава завжди буде зеленіша Veeeeeeeeegan Веееган We met on tinder it’s our 1st date

I hoped u’d be my vegan soulmate

But it went awful awful

Oh ooooh oooooh

Im skinny not ‘cause I don’t feel well

But u keep asking ‘bout my b12! Man!

I’ve got my tofu tofu Ми познайомились у Тіндері і ось наше перше побачення

Сподівалася ти моя веганська кровиночка

Та де там, де там

Ооо оо оо оо

Я худа, та я не здихля

О, як неочікувано, питання про б12

Абонент не може відповісти – він жує тофу, тофу Oooooooooh

Shoot me shoot me w/ ur jokes

Detox tea at 5 o’clock

Ok Ооо-оо-оо

Давай-давай, стріляй своїми жартами

Про мої детокс 5 o’clock чаї

Ок Baby cause I’m vegan

I can’t even call u honey

Every time we’re having beef is my little suicide Vegan

Give ruccola Take my money

Cause the grass is always greener on the other side

Baby cause I’m vegan Та бо я просто веган

Так що наш місяць не зможе бути медовим

Кожен раз коли ми собачимося, мене коробить

Веган

Дайте руколу, візьміть мої гроші

Хоч у сусіда трава завжди буде зеленіша Easy breezy lemon squeezy

Holy moly guacamole

and what about gym? What ‘bout big butts?

u wanted see my proteins so watch me going nuts Хоч лимон такий кислючий

Фрукт корисний та цілющий

Фіолетова, красива, запашна солодка слива

Питаєш, звідки брати сили в залі, щоб виростити горіх?

Ще раз запитаєш, звідки беру протеїн – таки отримаєш на горіхи Baby cause I’m vegan

I can’t even call u honey

Every time we’re having beef is my little suicide Vegan

Give ruccola Take my money

Cause the grass is always greener on the other side

Baby cause I’m vegan Та бо я просто веган

Так що наш місяць не зможе бути медовим

Кожен раз коли ми собачимося, мене коробить

Веган

Дайте руколу, візьміть мої гроші

Хоч у сусіда трава завжди буде зеленіша

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Нагадаємо, у відборі на Євробачення 2020 боротимуться 16 учасників – по вісім у кожному півфіналі. Вже 22 лютого стане відомо, хто з фіналістів представлятиме Україну в Роттердамі.

У складі журі цьогорічного відбору – Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов. Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

А тим часом Факти ICTV запустили голосування, аби дізнатися, кого з учасників наші читачі хочуть відправити на Євробачення 2020 від України.