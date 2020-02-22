Відбір на Євробачення 2020: результати голосування у фіналі

В Україні відгримів фінал національного відбору на Євробачення 2020, за результатами якого ми дізналися, хто саме поїде представляти нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі в Роттердамі (Нідерланди).
Під час прямого ефіру свої композиції таконкурсні номери представили шість фіналістів: GO-A, TVORCHI, KHAYAT, KRUTЬ, David Axelrod і Jerry Heil.
Читайте: Фінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)
Судді Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов найбільшу кількість балів віддали KHAYAT, KRUTЬ, GO-A.
До слова, ведучий Сергій Притула зазначив, що судді були практично одноголосні в своїх оцінках учасникам.
|№
|Участник
|Суддьи
|Зрители
|Итого
|1
|KRUTЬ
|5
|2
|Jerry Heil
|1
|3
|GO-A
|6
|4
|David Axelrod
|3
|5
|KHAYAT
|4
|6
|TVORCHI
|2
Раніше Факти ICTV публікували всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення.