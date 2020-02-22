Відбір на Євробачення 2020: результати голосування у фіналі

В Україні відгримів фінал національного відбору на Євробачення 2020, за результатами якого ми дізналися, хто саме поїде представляти нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі в Роттердамі (Нідерланди).

Під час прямого ефіру свої композиції таконкурсні номери представили шість фіналістів: GO-A, TVORCHI, KHAYAT, KRUTЬ, David Axelrod і Jerry Heil.

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Судді Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов найбільшу кількість балів віддали KHAYAT, KRUTЬ, GO-A.

До слова, ведучий Сергій Притула зазначив, що судді були практично одноголосні в своїх оцінках учасникам.

№ Участник Суддьи Зрители Итого 1 KRUTЬ 5 2 Jerry Heil 1 3 GO-A 6 4 David Axelrod 3 5 KHAYAT 4 6 TVORCHI 2

Раніше Факти ICTV публікували всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення.