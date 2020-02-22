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Відбір на Євробачення 2020: як пройшов фінал

В Україні пройшов фінал національного відбору на Євробачення 2020.

За суддівським столом засідали Тіна Кароль, Віталій Дроздов та Андрій Данилко, а ведучим вечора був Сергій Притула.

У третьому прямому ефірі свої конкурсні номери презентували GO-A, TVORCHI, KHAYAT, KRUTЬ, David Axelrod та Jerry Heil.

Читайте: Фінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

KRUTЬ — 99

Jerry Heil – Vegan

Go-A – Соловей

David Axelrod – Horizon

KHAYAT – Call for love

TVORCHI – Bonfire

Раніше Факти ICTV публікували пісні всіх учасників нацвідбору на Євробачення 2020.

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