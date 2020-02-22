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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Вільна! Тіна Кароль роздяглася у фіналі відбору на Євробачення

Гостьовим виконавцем у фіналі національного відбору на Євробачення 2020 стала Тіна Кароль.

До слова, співачка засідає за суддівським столом конкурсу, а її колегами за ним є Віталій Дроздов та Андрій Данилко, який в образі Вєрки Сердючки відкривав фінал нацвідбору.

ЧитайтеФінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

Тіна Кароль у стильному чоловічому костюмі оверсайз заспівала пісню Вільна, а потім роздяглася до боді та плавно перейшла до треку Ніжно.

Пісня Вільна, яку Тіна записала разом фронтвумен гурту The Hardkiss Юлією Саніною, стала офіційним саундтреком до фільму Віддана.

Крім того, Тіна Кароль у 2006 році представляла Україну на Євробаченні, яке проходило в Афінах (Греція). Тоді співачка виконувала композицію Show Me Your Love та посіла 7 місце.

Раніше Факти ICTV публікували пісні всіх учасників нацвідбору на Євробачення 2020.

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