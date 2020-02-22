PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Вогонь боротьби: гурт TVORCHI представив кліп на пісню Bonfire

На офіційному YouTube-каналі гурту TVORCHI з’явився кліп на пісню Bonfire.

З цією піснею гурт пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020.

Треку Bonfire знадобилося менше тижня для того, щоб посісти перше місце у таких чартах як Google Play, YouTube Music, ITunes Music.

– Bonfire – це вогонь боротьби за те, у що ти віриш! Якщо в лірик-відео основний акцент був на питаннях екології, то це відео – про перемогу над собою, – йдеться в описі до кліпу.

Читайте: TVORCHI – що відомо про учасника відбору на Євробачення 2020

У кліпі можна побачити три сюжетні лінії, які розповідають про боротьбу з собою.

Адже люди завжди борються з собою, аби у результаті стати кращими.

Факти ICTV також пропонують ознайомитися з текстом і перекладом пісні Bonfire від гурту TVORCHI.

Відео: TVORCHI

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка