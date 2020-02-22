На офіційному YouTube-каналі гурту TVORCHI з’явився кліп на пісню Bonfire.
З цією піснею гурт пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020.
Треку Bonfire знадобилося менше тижня для того, щоб посісти перше місце у таких чартах як Google Play, YouTube Music, ITunes Music.
– Bonfire – це вогонь боротьби за те, у що ти віриш! Якщо в лірик-відео основний акцент був на питаннях екології, то це відео – про перемогу над собою, – йдеться в описі до кліпу.
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У кліпі можна побачити три сюжетні лінії, які розповідають про боротьбу з собою.
Адже люди завжди борються з собою, аби у результаті стати кращими.
Факти ICTV також пропонують ознайомитися з текстом і перекладом пісні Bonfire від гурту TVORCHI.
Відео: TVORCHI