У фіналі національного відбору на Євробачення 2020 під шостим номером виступили TVORCHI з піснею Bonfire.

До фіналу соліст гурту Джеффрі навіть перефарбувався у платинового блондина, проте номер не зазнав кардинальних змін, якщо порівнювати з другим півфіналом.

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Джеффрі вирішив залишитися в Україні з коханою жінкою Наталею та продовжити займатися музикою. Хоча раніше він планував повернутися на батьківщину, аби працювати фармацевтом.

– Ви майбутнє української музики. Однак вокал був ще гіршим, ніж тиждень тому у другому півфіналі. Я був розчарований. Я побажаю вам гарного шляху, аби надалі таке не повторювалося, – зазначив віталій Дроздов.

Раніше Факти ICTV публікували пісні всіх учасників нацвідбору на Євробачення 2020.