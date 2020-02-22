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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Я б вийшла заміж: Тіна Кароль про David Axelrod у фіналі відбору на Євробачення

У фіналі національного відбору на Євробачення під четвертим номером виступив David Axelrod з піснею Horizon.

Співак відмовився від ідеї використовувати образи ангелів, які були у другому півфіналі.

Замість цього бек-вокалісти постали в довгих тотально чорних шатах.

ЧитайтеФінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

– Моя пісня – про кохання, саундтрек кохання. Якщо ви хочете, щоб Україна була гідно представлена на Євробаченні у 2020 році потужним чоловіком, голосуйте за мене, – заявив David Axelrod.

Тіна Кароль відзначила схвальними відгуками виступ артиста у фіналі та наголосила, що вражена таким перевтіленням.

– Я вражена, що всього за два дні можна так мобілізуватися всією командою та зробити настільки неймовірне перевтілення. Деталізація в костюмах, перевтілення в очах, в енергетиці. Ти рвеш за своє кохання, воно твоє. Я б вийшла заміж за тебе, – заявила Тіна Кароль.

Раніше Факти ICTV публікували пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020, які вони представили під час двох півфіналів шоу.

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