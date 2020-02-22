Перший півфінал національного відбору стартує 8 лютого о 19.00. За результатами голосування глядачів та оцінок суддів визначаться три фіналісти. Варто зазначити, що якщо кілька артистів наберуть однакову кількість балів, то віддадуть перевагу тому, хто набрав більше голосів глядачів.
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Голосувати на відборі на Євробачення 2020 можна за допомогою СМС з порядковим номером конкурсанта на номер 7766. Порядок, в якому учасники нацвідбору виступають – це код для голосування.
Також безкоштовно проголосувати можна за допомогою мобільного додатку Телепортал.
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До слова, зараховується за одного учасника лише одне SMS з одного номера або один голос у додатку.
Список учасників першого півфіналу:
- Гурт [О]
- Jerry Heil
- Katya Chilly
- Krutь
- Go-A
- Cloudless
- Gio
- Assol
Раніше Факти ICTV публікували всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020, з якими конкурсанти змагаються за поїздку на міжнародний пісенний конкурс у Роттердам.