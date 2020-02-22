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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Займатися музикою – найбільше щастя! Go-A про перемогу у відборі на Євробачення

Гурт Go-A з піснею Соловей представлятимуть Україну на конкурсі Євробачення-2020 у Роттердамі.

Музиканти отримали максимальні шість балів від журі та від глядачів.

Go-A — український електрофолк-гурт у складі Катерини Павленко (вокал), Тараса Шевченка (мультиінструменталіст), Ігоря Діденчука (сопілкар) та Іваня Григоряка (гітарист).

Гурт поєднує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та потужний гітарний драйв.

Читайте: Фінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

Коментуючи свою перемогу співаки сказали, що вдячні кожній людині у селі чи місті за те, що вони голосували за гурт.

– Ми дуже дякуємо за те, що ви за нас голосували. Займатися музикою – це найбільше щастя у нашому житті. І якщо у нас з’явиться більше часу та можливості робити музику – то це для нас буде велике щастя.

Тепер у нас буде більше наснаги працювати над собою, бо нас чують, – сказала соліст гурту Go-A.

Співачка зазначила, що тепер вони своєю творчістю повинні віддячити глядачам за велику довіру представляти україну у Нідерландах.

– Я б заїхала у кожне містечко та село, аби подякувати усім, – наголсила соліст Go-A.

Раніше Факти ICTV публікували всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення.

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