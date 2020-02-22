Фінал національного відбору на Євробачення 2020 відзначився не лише яскравими виступами конкурсантів і сльозами радості переможців – гурту GO-A, але і гумористичним протистоянням ведучого Сергій Притули і судді конкурсу Андрія Данилка.

Прямий ефір відкривав Данилко в образі Вєрки Сердючки, під час якого заспівав попурі.

Після виступу Притула оголосив її, як царицю українського шоу-бізнесу.

– Вибачте, сукня розстебнулася, добре, що я одягла підгузник, – одразу відрізала Вєрка Сердючка.

Потім Сергій Притула поцікавився, чому Вєрка не хоче поїхати ще раз на Євробачення.

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– Ні! Вона хоче, хоче, але Данилко протестує. Я не проти, але нехай й інші виграють, – заявила Сердючка.

Після виступу Jerry Heil зазначила, що не давала інтерв’ю, бо вже дуже близько до серця сприйняла коментарі людей у мережі. Крім того, саме завдяки їм вона змінила номер повністю для фіналу, зробивши його простішим.

Після коментаря Данилка, що тепер номер не підходить під пісню, Притула заявив: Яна не слухай нікого, крім жінки, яка ганьбить образ української жінки, звертаючись до Вєрки Сердючки.

Коли судді коментували виступ David Axelrod, то Тіні Кароль настільки сподобалося зізнання у коханні співака, що вона не проти вийти заміж за нього.

– У цей момент десь головою розбив екран один Dan Balan, – заявив Притула.

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