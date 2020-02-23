У мережі розгорнулася дискусія щодо того, чи гідний гурт Go-A представляти Україну на Євробаченні 2020 у Роттердамі.

Зокрема, у фронтмена гурту Антитіла, молодіжного посла UNICEF в Україні Тараса Тополі переможець нацвідбору на Євробачення 2020 викликає занепокоєння.

– Абсолютно чужорідна естетика. Антитіла ніколи не відмовляли собі у можливості бути чесними. Те, що нам намагаються впарити як етно, насправді, не наше! Не рідне! Це гарно виконано. Це професійно. Це красиво. Але… Ось ця пісня про Ванюшу, який ходить до дівчини, і готична естетика із образами у формі некромантських зіккуратів – це псевдоетно, – вважає він.

Чимало претензій саме до цього куплету з Ванюшою.

– Враження, що його штучно додали, ймовірно, щоб викликати симпатію у російськомовної аудиторії, – зауважує Неля Втерковська.

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Проте чимало й схвальних відгуків.

– Вражає абсолютно неземний, ельфійський профіль солістки: така, знаєте, жорстока мавка, Галадріель для нескорених. Жодного грама жалю до ворогів – і ніс, і вуха, і пальці, – пише Андрій Альохін.

Багатьом зовні солістка нагадала Патрисію Каас – “але більш жорсткий варіант”.

– Нормальна така ельфійка і пісня така, як заговір. Мені сподобалось. Я не люблю такий стиль, але ця пісня зайшла з першого разу, – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, 22 лютого переможцем нацвідбору на Євробачення 2020 став гурт Go-A, який тепер представлятиме Україну на конкурсі у Роттердамі.