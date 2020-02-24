Джонні Депп вийшов на червону доріжку Берлінале 2020 в дірявому капелюсі

У програму Спеціальних показів кінофестивалю Берлінале увійшов фільм з Джонні Деппом і Біллом Найі Мінамата.
Голлівудський актор Депп з’явився на червоній доріжці в чорному костюмі і незвичайному капелюсі, який витертий до дірок.
Фільм Мінамата заснований на реальній історії про корпорацію, відповідальну за отруєння ртуттю місцевих жителів в 1971 році.
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Депп грає фотографа, який відправляється в японське село Мінамата, а Найі грає керівника великої корпорації і видавця.
Раніше Факти ICTV писали, що 20-річна дочка голлівудського актора Джонні Деппа Лілі-Роуз з’явилася на публіці в прозорій сукні без білизни.
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