PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Джонні Депп вийшов на червону доріжку Берлінале 2020 в дірявому капелюсі

У програму Спеціальних показів кінофестивалю Берлінале увійшов фільм з Джонні Деппом і Біллом Найі Мінамата.

Голлівудський актор Депп з’явився на червоній доріжці в чорному костюмі і незвичайному капелюсі, який витертий до дірок.

Джонни Депп

Фільм Мінамата заснований на реальній історії про корпорацію, відповідальну за отруєння ртуттю місцевих жителів в 1971 році.

Читайте: Джонні Деппа била колишня дружина – в ЗМІ з’явилися докази

Депп грає фотографа, який відправляється в японське село Мінамата, а Найі грає керівника великої корпорації і видавця.

Раніше Факти ICTV писали, що 20-річна дочка голлівудського актора Джонні Деппа Лілі-Роуз з’явилася на публіці в прозорій сукні без білизни.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка