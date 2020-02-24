MARUV розлютила підписників привітанням на 23 лютого

Співачка MARUV у Instagram привітала чоловіків на 23 лютого, чим розгнівала мережу.

З яким саме святом вона вітає чоловіків, співачка не уточнила.

– Свят не буває мало, тож зі святом, дорогі чоловіки!

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ЇЇ пост вже викликав суперечки в мережі.

Ти з якої країни??? Яке свято? – пишуть користувачі.

– В Україні таке свято не святкують!!

Однак деякі підтримали таке привітання співачки.

– Уффффф !!! … Це саме те, що я хотів собі на 23-є.

Дякую, дорога! Хотів би я такий подарунок!