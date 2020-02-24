Згідно з прогнозами букмекерів, переможцем Євробачення 2020, найімовірніше, стане представник Литви.

Букмекери вважають що шанс на перемогу у пісенному конкурсі Євробачення 2020 у групи The Roop становить 13%. Вони виконають пісню On Fire.

Друге і третє місце прогнозують представникам Італії та Румунії відповідно. Їхній шанс на перемогу становить 6%.

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Наразі Україна займає 18 місце в міжнародному прогнозі букмекерів з шансом перемогти в 2%.

Однак до фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 букмекери прогнозували Україні 22 місце, а після оголошення представника позицію нашої країни в рейтингу підняли.

Нагадаємо, у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020 перемогла група Go-A з піснею Соловей. Вона отримала найвищий бал від суддів і глядачів.

Тепер Go-A представлятиме Україну на Євробаченні 2020 у Роттердамі.

Джерело: Eurovision World