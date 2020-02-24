Легендарний танцюрист і хореограф, лауреат трьох міжнародних конкурсів, народний артист України Григорій Чапкіс 24 лютого відзначає 90-річний ювілей. Цей енергійний чоловік, незважаючи на такий солідний вік, продовжує активно працювати. Він – професор кафедри хореографії Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський нагородив хореографа орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

– За визначний особистий внесок у розвиток національної культури і хореографічного мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність, – йдеться у тексті указу №56/2020 на сайті глави держави.

У день народження пропонуємо згадати найважливіші моменти з його життя.

Біографія Чапкіса

Майбутній танцюрист народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі (Молдова), який у ті часи був у складі Румунії, у великій родині – передостанній із сімох дітей.

У 1940 році в Бендерах (місто у невизнаному Придністров’ї) вступив в танцювальний гурток місцевого Палацу піонерів. Коли почалася війна, сім’я евакуювалася до Казахстану, а після її закінчення переїхала до Києва.

Там він вступив до залізничного училища та ансамблю пісні і танцю товариства Трудові резерви. У його складі юний Чапкіс у 1945 році виступив у Кремлі.

Саме тоді, за його словами, він бачив Сталіна і навіть сидів у нього на колінах, а потім той подарував йому червону коробочку з наручним годинником.

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Професійна кар’єра хореографа почалася, коли йому було 16 років. У 1946-му році Чапкіса зарахували артистом балету в Державний ансамбль пісні і танцю України під керівництвом Чернишової. Зараз це Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Вірського. Цьому ансамблю він присвятив 26 років роботи (до 1972 року), з ним побував на 70 зарубіжних гастролях.

У 1973-1988 роках керував концертно-танцювальним залом Юність, у 80-ті – заступник директора Театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра. У 1988-1990 роках жив в Італії.

чапкысГригорій Чапкіс

чапкысГригорій Чапкіс

З 2006 року три сезони був суддею телевізійного шоу Танці з зірками. У 2007 році відкрив Школу танців Чапкіса.

У 2019-му повернувся на Танці з зірками (6 сезон) як суддя.

Григорій Чапкіс був тричі одружений, у нього двоє дітей – дочка і син від різних шлюбів – теж займаються хореографією і живуть за кордоном.

До речі, у 2019 році Чапкіс танцював вальс з учасницею гумористичного шоу на каналі ICTV Вікторією Булітко.

Фото: Григорій Чапкіс