У Києві відбудеться перший у світі показ діджей-стріму в кінотеатрі

28 лютого у Києві покажуть фестивальну версію діджей-стріму, знятого навесні минулого року на одному з об’єктів П’ятого блоку ЧАЕС, в місті Прип’ять та на інших об’єктах зони відчуження.

Показ відбудеться в кінотеатрі розважального центру Блокбастер.

На записі, зробленому в гігантській недобудованої охолоджувальній системі реактора, звучать пластинки українських артистів ONUKA, ДахаБраха, Вагоновожаті, Polygrim, Braii і ряду міжнародних проектів, серед яких культові Kraftwerk, Death In Vegas, Coldcut і Leftfield.

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Музичний фільм передає атмосферу Чорнобильської зони без перебільшень та зайвих фільтрів.

Автори проекту Chornobyl. Territory Of Changes – резидент DJBuro Влад Фісун, команда UATV і туроператор CHORNOBYL TOUR.

– Колись небезпечна і запущена зона може стати місцем для об’єднання мистецтва і технологій, симбіозу природи і сучасного саунду, як це було і раніше, – прокоментував Влад Фісун.

Унікальне поєднання діджей-сету з масштабною ландшафтної зйомкою вже оцінили глядачі більш як 40 країн.

Детальнішу інформацію про сеанс можна отримати за посиланням.

Також музичний фільм Chornobyl. Territory Of Changes доступний у мережі.

Раніше Факти ICTV розповідали, як зараз виглядає Чорнобильська зона.