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Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Від пацанки до панянки: хто залишив проект на другому тижні навчання

На другому тижні проекту Від пацанки до панянки школу залишила учасниця Анастасія Філіпська.

24-річна прийшла на шоу, аби стати жіночнішою та навчитися самоконтролю.

Останні шість років харків’янка працювала за кордоном шеф-кухарем в ресторані елітного гірськолижного курорту у Франції. Від її нестримного характеру постійно страждали підлеглі.

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– Ми не впевнені в реальності мотивації. Точніше, ми сумніваємося, що Анастасія прийшла на проект, щоб змінити своє життя, – зазначила заступник директора Школи леді, мистецтвознавець і телеведуча Катерина Виноградова.

Анастасия Филипская

Раніше Факти ICTV розповідали про всіх учасниць Від пацанки до панянки, які вирішили змінити своє життя на краще у Школі леді.

Джерело: Новий канал 

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