Ведуча Фактів ICTV Інна Шевченко виходить заміж

Відома українська телеведуча Інна Шевченко, яка веде програму Факти на каналі ICTV анонсувала своє заміжжя.

Ведуча щотижня їздить до Франції, бо там живе її наречений.

25 лютого Інна Шевченко повідомила, що уже подала документи на реєстрацію шлюбу. Це зробили в історичній провінції на півдні Франції у місті Руссільйон.

– Новини з Провансу! Сьогодні подали документи на реєстрацію шлюбу – в нашому Руссільйоне. Уже знаю дату, але поки не скажу! Повинна ще пройти перевірку, – написала ведуча на своїй сторінці в Instagram.

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View this post on Instagram A post shared by Інна ШевченкоNews/ICTV (@inna_shevchenko_ictv) on Feb 24, 2020 at 4:45am PST

Нагадаємо, наречена співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова показала підписникам, як готується до весілля.