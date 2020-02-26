Данилко зізнався в романі з “мамою” Сердючки

Український артист, продюсер та суддя нацвідбору на Євробачення Андрій Данилко в одному зі свої інтерв’ю зізнався, що у нього були стосунки з актрисою Інною Білоконь – мамою Вєрки Сердючки.

У рубриці Збреши Славі потрібно сказати неправду інтерв’юеру Славі Дьоміну. На запитання про те, чи були у Андрія стосунки з Білоконь, він відповів “ні”. Це означало, що роман все-таки був.

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Також він розповів, як він вперше познайомився з актрисою.

– Наша зустріч – це була повна антипатія. Я думав: Боже, шо це? і також думала вона. Вона була красунею, а я був красень, як Селена Гомес і Джастін Бібер. У неї була спідниця-Тетянка, турецький светр. І я теж був красень, спеціально одягав велику куртку, щоб здаватися більшим. Тому що без неї я був худий, реально швабра, – розповів артист.

Зараз у Данилка та Білоконь дружні стосунки.

Раніше Факти ICTV писали, що Андрій Данилко спростував публікацію екс-прем’єра Миколи Азарова, який розмістив у соцмережі картинку з нібито цитатою співака.