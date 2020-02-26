Жителька Великої Британії Джен Аткін за три роки схудла, позбавившись половини своєї ваги. Після великої праці над своїм тілом, дівчина отримала титул Міс Велика Британія 2020.
– Три роки тому я й уявити собі не могла, що виграю конкурс Міс Велика Британія, але наполеглива робота завжди приносить свої плоди, – стверджує Джен Аткін, яка в 2017 році важила 108 кг.
Під час конкурсу краси Джен розповіла, що для перемоги вона активно займалася спортом і скинула 51 кілограм. Крім фізичних навантажень, їй допомогло захоплення музикою: в 2018 році Аткін стала відомою як кантрі-співачка і навіть випустила свій перший сингл.
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Після років наполеглевих тренувань, Джен довела, що кожен може отримати красиве тіло, якщо докладе удосталь фізичних зусиль.
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Дівчина схудла на 50 кг і стала Міс Велика Британія 2020 – фото до та після / 7 фотографий
Нагадаємо, відома британська співачка Адель продовжує худнути швидкими темпами, що насторожує фанатів.
У мережі з’явилося фото з церемонії нагородження Оскар, на якому видно, що 31-річна Адель схудла на 45 кг.
Фото: Jen Atkin
Джерело: Daily MailТеги: здоров'я, Краса, Міс ВсесвітЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...Завантаження...
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