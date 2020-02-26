PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Мода

Дівчина схудла на 50 кг і стала Міс Велика Британія 2020 – фото до та після

Жителька Великої Британії Джен Аткін за три роки схудла, позбавившись половини своєї ваги. Після великої праці над своїм тілом, дівчина отримала титул Міс Велика Британія  2020.

– Три роки тому я й уявити собі не могла, що виграю конкурс Міс Велика Британія, але наполеглива робота завжди приносить свої плоди, – стверджує Джен Аткін, яка в 2017 році важила 108 кг.

Під час конкурсу краси Джен розповіла, що для перемоги вона активно займалася спортом і скинула 51 кілограм. Крім фізичних навантажень, їй допомогло захоплення музикою: в 2018 році Аткін стала відомою як кантрі-співачка і навіть випустила свій перший сингл.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jen Atkin (@jenatkinuk) on

Читайте: Англійка схудла на 73 кг на бургерах і чіпсах

Після років наполеглевих тренувань, Джен довела, що кожен може отримати красиве тіло, якщо докладе удосталь фізичних зусиль.

Дівчина схудла на 50 кг і стала Міс Велика Британія 2020 – фото до та після / 7 фотографий

Нагадаємо, відома британська співачка Адель продовжує худнути швидкими темпами, що насторожує фанатів.

У мережі з’явилося фото з церемонії нагородження Оскар, на якому видно, що 31-річна Адель схудла на 45 кг.

Фото: Jen Atkin

Джерело: Daily Mail

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка