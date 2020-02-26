Дівчина схудла на 50 кг і стала Міс Велика Британія 2020 – фото до та після

Жителька Великої Британії Джен Аткін за три роки схудла, позбавившись половини своєї ваги. Після великої праці над своїм тілом, дівчина отримала титул Міс Велика Британія 2020.

– Три роки тому я й уявити собі не могла, що виграю конкурс Міс Велика Британія, але наполеглива робота завжди приносить свої плоди, – стверджує Джен Аткін, яка в 2017 році важила 108 кг.

Під час конкурсу краси Джен розповіла, що для перемоги вона активно займалася спортом і скинула 51 кілограм. Крім фізичних навантажень, їй допомогло захоплення музикою: в 2018 році Аткін стала відомою як кантрі-співачка і навіть випустила свій перший сингл.

View this post on Instagram A post shared by Jen Atkin (@jenatkinuk) on Jan 12, 2020 at 6:56am PST

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Після років наполеглевих тренувань, Джен довела, що кожен може отримати красиве тіло, якщо докладе удосталь фізичних зусиль.