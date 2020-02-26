Російська співачка Жанна Агузарова з’явилася в ефірі шоу Музыкалити, проте її зовнішність налякала фанатів.

Агузарова була не схожа на себе, а обличчя співачки практично не рухалося під час інтерв’ю, через що нагадувало маску.

Вона була в одягнена в багатошаровий наряд, волосся залишила розпущеним, доповнивши зачіску шматочками золотої фольги біля скронь.

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Під час шоу Агузарова розповідала про свій творчий шлях і зізналася, що вважає себе кращою співачкою в російському шоу-бізнесі за останні 30 років.

Вона створила образ інопланетянки, на який рівняються як артисти з Росії, так і з інших країн.

Співачка також розповіла про те, що сама писала багато текстів пісень. Агузарова зізналася, що кілька разів виступала в колонії.

Її прихильники сподіваються, що незабаром співачка перестане експериментувати із зовнішністю і приділятиме більше часу творчості.

Фото: ТО Gazgolder