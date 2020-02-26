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Сильно: Monatik випустив тизер кліпу з вівцями

Популярний український співак Monatik випустив перший тизер на новий кліп Сильно.

– Сильно близько … занадто великий потік думок сильно заважає заснути … може, спробувати порахувати овець? Раптом Сильно допоможе? – підписав виконавець.

У тизері немає слів, однак Monatik зіграв кілька акордів на гітарі.

Читайте: Гурт Mozgi випустив кліп на пісню Девчонка

Відео вже викликало неабиякий захват у користувачів.

– Продовжуй надихати людей, у тебе це добре виходить!

Раніше Monatik випустив кліп на пісню Каждый раз.

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