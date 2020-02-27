Джекі Чан міг заразитися коронавірусом – ЗМІ

65-річний голлівудський актор Джекі Чан міг потрапити в госпіталь з підозрою на коронавірус.

На минулих вихідних Чан відвідав приватну вечірку в Гонконзі, де були близько 60 осіб. У деяких нібито був діагностований коронавірус.

Інформація про зараження виникла після того, як у одного з поліцейських, які слідкували за порядком на вечірці, проявилися симптоми. 59 осіб, які перебували поруч з ним, поміщені на карантин. Джерела видання зазначають, що серед них може бути Джекі Чан.

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Разом із зіркою знаходилися актори Алан Тамб і Алекс Фонг, а також режисер Ерік Цанг.

Також автори публікації допускають, що всі четверо артистів могли бути на іншій вечірці в півгодини їзди від івенту, де зафіксували коронавірус.

Представники актора не підтвердили інформацію про коронавірус у Чана. Шанувальники також стверджують, що він не знаходиться на карантині.

Раніше Джекі Чан пообіцяв 1 млн юанів (€130 тис.) тому, хто винайде ліки від коронавірусу.

Джерело: HOLA! USA