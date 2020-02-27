FACE виступить в Києві зі своїм концертом 11 вересня

У Києві відбудеться концерт російського репера Face.

Концерт відбудеться в Києві у Зеленому театрі 11 вересня о 19.00. Вартість квитків стартує від 499 грн.

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– Face прийшов у музичний бізнес з ВКонтакте зі знаменитою піснею-мемом Гоша Рубчинский. Це сталося у 2016 році. Композиція швидко розлетілася, а протягом наступних двох років репер безупинно випускав нові міні-альбоми та відеокліпи. Face вважається одним з найголовніших опозиційних музикантів в Росії, – зазначають організатори концерту.

Face – російський реп-виконавець, співак та автор пісень, який почав свою кар’єру в 2015 році. На цей момент артист встиг записати вже чотири альбоми.

Раніше Факти ICTV писали, що російський гурт Мумій Троль готує концерт у Києві в МВЦ 15 грудня 2020 року.