Фільм Черкаси вийшов в український прокат 27 лютого.
Режисером картини став Тимур Ященко.
У фільмі розповідається про героїчний опір тральщика ВМС України в ході анексії Криму в 2014 році.
У картині показані матроси, які страждають від дідівщини. Фільм відображає нібито звичайні будні моряків, більшість з яких втратили повагу до служби і не розуміють своєї місії.
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Офіційно зйомки почалися в 2017 році біля берегів Очакова і Кінбурнської коси. Для цього були створені декорації затоплених російських кораблів, якими загарбники перегородили шлях Черкасам.
Бюджет фільму Черкаси становить близько 40 млн грн, з яких підтримка Держкіно приблизно 17,3 млн грн.
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