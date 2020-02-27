Фільм Черкаси вийшов в український прокат 27 лютого.

Режисером картини став Тимур Ященко.

У фільмі розповідається про героїчний опір тральщика ВМС України в ході анексії Криму в 2014 році.

У картині показані матроси, які страждають від дідівщини. Фільм відображає нібито звичайні будні моряків, більшість з яких втратили повагу до служби і не розуміють своєї місії.

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Офіційно зйомки почалися в 2017 році біля берегів Очакова і Кінбурнської коси. Для цього були створені декорації затоплених російських кораблів, якими загарбники перегородили шлях Черкасам.

Бюджет фільму Черкаси становить близько 40 млн грн, з яких підтримка Держкіно приблизно 17,3 млн грн.