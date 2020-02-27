Наприкінці відео чути хрускіт: Брітні Спірс зламала ногу, танцюючи для Instagram

Американська зірка Брітні Спірс зламала ногу під час танцю.
Відео з травмою вона опублікувала в Instagram. На ньому Спірс танцює в короткому топі і шортах. В кінці ролика вона падає і чітко чути хрускіт.
Співачка повідомила, що не танцювала шість місяців.
– Я знаю, що я босоніж… Не смійтеся, але так я краще тримаюся за підлогу! P.S. ви можете почути, де я зламав ногу тут… Вибачте, що так голосно! – написала вона.
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Нагадаємо, у квітні минулого року у ЗМІ з’явилася інформація, що Брітні Спірс потрапила у психіатричну лікарню. Причиною став пережитий стрес, пов’язаний з хворобою її батька.
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