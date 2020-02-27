Держкіно України опублікувало трейлер фільму Номери, який зрежисували дистанційно, що є унікальним явищем для української кіноіндустрії.

Над фільмом працювали режисери Олег Сенцов, який в той час знаходився у російській колонії, а також Ахтем Сеітаблаєв. Саме він разом із продюсером Анною Паленчук допомагав втілити у життя задум на знімальному майданчику.

– Наша творча група вже повернулась з Берліна, де відбулась приголомшлива прем’єра Номерів. Овації, увага, рецензії, які ми отримали, свідчить про те, що наш фільм був одним з тих на кінофестивалі, який привернув до себе найбільшу увагу, – розповіла Паленчук.

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Для українських глядачів Номери будуть доступні восени, проте точної дати релізу в кінотеатрах наразі немає.

Нагадаємо, прем’єра фільму Номери відбулася минулого тижня рамках програми Berlinale Special на Berlin International Film Festival.

Почесні гості та критики, які побували на прем’єрі стрічки, схвально відгукувалися про неї.

Відео: ДержКіно України