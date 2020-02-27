У ЗМІ з’явилася інформація, що Росію на Євробаченні 2020 в Роттердамі (Нідерланди) представлятиме 35-річний співак з України Олександр Панайотов.

Однак через деякий час співак спростував цю інформацію.

Варто зазначити, що Олександр намагався потрапити на конкурс з 2005 року, проте постійно у нього з цим не складалося. Його називали також одним з претендентів у 2019 році. Але поїхав Сергій Лазарєв.

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Олександр Панайотов народився в Запоріжжі, однак музичну кар’єру він будує в Росії. У 2002 році брав участь в телевізійному проекті Стань зіркою, а в 2003-му – в шоу Народний артист. У 2016 році він взяв участь у п’ятому сезоні шоу Голос і став підопічним Григорія Лепса, який в подальшому став його продюсером.

Нагадаємо, у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020 перемогла група Go-A з піснею Соловей. Вона отримала найвищий бал від суддів і глядачів.

Тепер Go-A представлятиме Україну на Євробаченні 2020 у Роттердамі.