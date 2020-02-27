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Озеро Комо та аніме: Gorillaz презентували трек Désolé

27 лютого британська віртуальна група Gorillaz спільно з малійською співачкою Фатуматой Діаварою випустила кліп на пісню Désolé.

Трек Désolé виконується трьома мовами: англійською, французькою і мовою бамбара.

На відео Албарн і Діавара розмовляють на протязі всього часу. Також з’являються кілька учасників групи, які проводять час на озері Комо.

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До слова, менш ніж за годину відео набрало більше 200 тис. переглядів.

Раніше популярний український співак Monatik випустив новий кліп до пісні Сильно.

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