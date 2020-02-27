Тіма Білоруських розповів, на що витрачає гонорари

Російський співак Тіма Білоруських у шоу Насті Івлєєвої Agentshow Land розповів про кар’єру і свої гонорари.

Він зізнався, що майже не купує зайві речі і одяг, не ходить у клуби і ресторани, харчується вдома, тому в місяць витрачає $1,5 тис.

Настя Івлєєва здивувалася такій відповіді, оскільки очікувала почути суму близько $10 тис. Але співак сказав, що йому нема куди витрачати такі кошти.

Читайте: Схожа на Беллуччі: Настя Івлєєва кардинально змінила імідж

Тіма Білоруських також розповів, на кого витрачає свій гонорар:

– Мені здається, що я витрачаю свої гонорари більше на інших, ніж на себе. Вже кілька місяців допомагаю робити мамі ремонт в квартирі.

Нагадаємо, раніше Тіма Білоруських випустив новий альбом під назвою Моя кассета – твой первый диск. Це другий великий студійний запис музиканта.