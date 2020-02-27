Це дуже цинічно: Олександр Панайотов спростував, що їде на Євробачення від РФ

У ЗМІ з’явилася інформація, що на Євробачення від Росії ніби-то їде співак Олександр Панайотов.
На сторінці у Instagram співак написав, що поки офіційно ніхто представника не оголошував і він особисто також не володіє інформацією, що поїде у Роттердам.
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– Єдине джерело, яке достовірно оголосить учасника від Росії – це Перший канал, який, як відомо, жодної інформації та жодних коментарів стосовно цього не давав. Я, зі свого боку, також жодною інформацією не володію. Я не знаю хто, а головне, навіщо це робить (хоча здогадуюся). Але якщо це робиться спеціально – то це дуже цинічно, – написав Панайотов.
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Ребят. Про Евровидение. Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Инстаграм был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации. Единственный источник, который достоверно огласит участника от России – это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счёт не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное ЗАЧЕМ, это делает ( хотя догадываюсь). Но если это делается специально – то это очень цинично. Всем спасибо .
Нагадаємо, Олександр намагався потрапити на Євробачення з 2005 року, проте постійно у нього з цим не складалося. Його називали також одним з претендентів у 2019 році. Але поїхав Сергій Лазарєв.