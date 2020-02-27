Це дуже цинічно: Олександр Панайотов спростував, що їде на Євробачення від РФ

У ЗМІ з’явилася інформація, що на Євробачення від Росії ніби-то їде співак Олександр Панайотов.

На сторінці у Instagram співак написав, що поки офіційно ніхто представника не оголошував і він особисто також не володіє інформацією, що поїде у Роттердам.

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– Єдине джерело, яке достовірно оголосить учасника від Росії – це Перший канал, який, як відомо, жодної інформації та жодних коментарів стосовно цього не давав. Я, зі свого боку, також жодною інформацією не володію. Я не знаю хто, а головне, навіщо це робить (хоча здогадуюся). Але якщо це робиться спеціально – то це дуже цинічно, – написав Панайотов.

Нагадаємо, Олександр намагався потрапити на Євробачення з 2005 року, проте постійно у нього з цим не складалося. Його називали також одним з претендентів у 2019 році. Але поїхав Сергій Лазарєв.