У Білорусі вперше покажуть фільм українською мовою

Вперше у прокаті кінотеатрів Білорусі вийде фільм, який показуватимуть українською мовою. Йдеться про стрічку Мої думки тихі режисера Антоніо Лукіча.

Фільм покажуть у кількох кінотеатрах Мінська.

Побачити Мої думки тихі можна буде у кінотеатрах:

Silver Screen Galileo;

Falcon Club;

VOKA Cinema;

Піонер.

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Перед прем’єрним показом фільму у кінотеатрі Піонер також має виступити посол України в Білорусі Ігор Кизим.

У більшості кінотеатрів Мої думки тихі йтиме до 4 березня, а в Falcon Club його можна буде подивитися до 11 березня.

Нагадаємо, стрічка розповідає про звукорежисера Вадима, який отримує шанс переїхати з України в Канади. Для цього йому необхідно записати голоси тварин на Закарпатті.

Проте роботу йому ускладнює мама, яка разом з ним відправляється у подорож.

Відео: Arthouse Traffic