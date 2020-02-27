У Білорусі вперше покажуть фільм українською мовою

Вперше у прокаті кінотеатрів Білорусі вийде фільм, який показуватимуть українською мовою. Йдеться про стрічку Мої думки тихі режисера Антоніо Лукіча.
Фільм покажуть у кількох кінотеатрах Мінська.
Побачити Мої думки тихі можна буде у кінотеатрах:
- Silver Screen Galileo;
- Falcon Club;
- VOKA Cinema;
- Піонер.
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Перед прем’єрним показом фільму у кінотеатрі Піонер також має виступити посол України в Білорусі Ігор Кизим.
У більшості кінотеатрів Мої думки тихі йтиме до 4 березня, а в Falcon Club його можна буде подивитися до 11 березня.
Нагадаємо, стрічка розповідає про звукорежисера Вадима, який отримує шанс переїхати з України в Канади. Для цього йому необхідно записати голоси тварин на Закарпатті.
Проте роботу йому ускладнює мама, яка разом з ним відправляється у подорож.
Відео: Arthouse Traffic