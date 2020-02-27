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Віртуальність та неон: Monatik випустив новий кліп Сильно

Популярний український співак Monatik випустив новий кліп до пісні Сильно.

Мінімалізм, неон і віртуальна реальність – ключові візуальні тренди нового десятиліття у проникливій відеороботі Сильно.

У новому кліпі артист відправляє глядача у відкритий космос любові, в спроектований ним самим сон, який він щиро бажає відчути кожному.

– Коли сильно любиш, іноді здається, що потрапив в найкрасивіший сон. Настільки легкий, що перед тим, як до нього потрапити, не доводиться рахувати овечок.

Краса не знає кордонів, страхів і кінця. Вона пробуджує у вас творця, її портрети хочеться малювати знову і знову для того, щоб емоції, які краса дарує, залишилися, застигли назавжди і ніколи не вщухали, а перетворювалися в музику, слова, вірші, пісні, – йдеться в описі пісні.

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Нагадаємо, у квітні Monatik презентував кліп LOVE IT ритм, де розповів про своє життя.

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