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Я здоровий – Джекі Чан спростував чутки про захворювання на коронавірус

65-річний актор Джекі Чан заявив, що не хворий на новий тип коронавірусу Covid-19.

Таку заяву Джекі Чан опублікував у своєму профілі в Instagram, чим спростував інформацію, яку розповсюджували ЗМІ.

– Дякую за турботу! Я в безпеці і здоровий, навіть дуже здоровий. Будь ласка, не хвилюйтесь, я не перебуваю на карантині, – написав актор.

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Джекі Чан також висловив сподівання, що усі люди будуть здоровими і залишатимуться в безпеці.

 

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Thanks for everybody’s concern! I’m safe and sound, and very healthy. Please don’t worry, I’m not in quarantine. I hope everyone stays safe and healthy too!

Публикация от Jackie Chan 成龍 (@jackiechan)

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли про те, що Джекі Чан міг підхопити коронавірус Covid-19.

Таке припущення з’явилося через те, що актор побував на закритій вечірці, у деяких відвідувачів якої згодом діагностували коронавірус. На вечірці були актори Алан Тамб та Алекс Фонг, а також режисер Ерік Цанг.

Наразі кількість хворих на новий тип коронавірусу у світі зросла до 82,5 тис. людей.

Джерело: Jackie Chan

Фото: Jackie Chan

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