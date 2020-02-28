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Макс Барських у Вільнюсі презентував новий сингл

У рамках свого світового турне NEZEMNAYA2020 український співак Макс Барських відвідав Вільнюс (Литва) з концертом, під час якого презентував новий сингл.

Пісня Небо льет дождем увійде до майбутнього альбому артиста 1990.

Читайте: Лей, не жалей: Макс Барських влаштував вечірку 80-х у новому кліпі

На офіційному YouTube-каналі Барських з’явилося емоційне mood video, зрежисоване українським фотографом-портретистом Дмитром Комісаренком.

Нагадаємо, 27 лютого в інтерв’ю співак показав початкову версію пісні Небо льет дождем. Макс Барських пояснив, що був не зовсім задоволений першою версією аранжування.

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